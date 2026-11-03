В Удмуртии лицензии на продажу табачной продукции получили 49 точек

Господин Лашкарев добавил, что такой контроль позволит убедиться, что на прилавки попадают товары, соответствующие нормам. Это, по его словам, снизит риски распространения контрафакта. Чтобы получить лицензию, надо зарегистрироваться в системе «Честный знак», не иметь неуплаченных налогов свыше 3 тыс. руб. и заплатить госпошлину 20 тыс. руб. за год или 100 тыс. руб. — за пять лет. Срок рассмотрения заявки — 10 дней.