В Удмуртии лицензии на продажу табачной продукции получили 49 точек
Всего в регионе действует 5,3 тысячи магазинов с таким товаром
В Удмуртии 49 точек, реализующих табачную и никотинсодержащую продукцию, получили лицензии от регионального минпромторга, еще 205 подали заявления. Лицензирование розничной и развозной торговли таким товаром ввели в РФ с 1 октября. С 1 марта 2027 года оно станет обязательным, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Сейчас в регионе работают 5,3 тыс. точек, где продают табачную продукцию. «Не буду скрывать: получить лицензию — не самая простая задача. Каждая заявка проходит тщательную проверку, требования действительно серьезные. Именно поэтому доля выданных лицензий пока не очень большая»,— отметил и. о. министра промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.
Господин Лашкарев добавил, что такой контроль позволит убедиться, что на прилавки попадают товары, соответствующие нормам. Это, по его словам, снизит риски распространения контрафакта. Чтобы получить лицензию, надо зарегистрироваться в системе «Честный знак», не иметь неуплаченных налогов свыше 3 тыс. руб. и заплатить госпошлину 20 тыс. руб. за год или 100 тыс. руб. — за пять лет. Срок рассмотрения заявки — 10 дней.
За торговлю без лицензии можно получить штраф от 150 до 300 тыс. руб. должностным лицам и ИП, юридическим — от 300 тыс. руб. до 1 млн руб., либо приостановление деятельности до 90 суток. Со штрафом возможна и конфискация товара.
В минпромторге рассчитывают, что обязательное лицензирование принесет в казну около 150 млн руб. Сегодня поступило уже почти 20 млн руб.
Напомним, врио главы Удмуртии Ольга Абрамова подписала закон, запрещающий продажу вейпов в регионе с 1 марта 2027 года. Республиканский парламент на протяжении нескольких лет заявлял о намерении запретить продажу вейпов, но сталкивался с ограничениями законодательства на федеральном уровне. Летом Госдума наделила субъекты РФ таким правом.
Участники рынка рассказывали «Ъ-Удмуртия», что многие вейп-шопы начнут торговать продукцией из-под прилавка, а потребители вернутся к практике «самозамесов». Эксперт считает, что вейп-индустрия закрепилась в экономике и введение запрета на нее особо не повлияет.
Подробнее о том, как запрет на продажу вейпов скажется на бизнесе, читайте в материале «Законодатели запарились».