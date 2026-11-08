Трамп назвал маловероятными новые удары по Ирану при прогрессе в переговорах
Американский президент Дональд Трамп назвал «крайне маловероятным» возобновление ударов по Ирану, пока сохраняется прогресс в переговорах по ядерной программе республики и судоходству в Ормузском проливе. Об этом президент США заявил в интервью CNN.
«Крайне маловероятно, что это понадобится. Это страна, которая терпит крах. Вы только что видели: в этом году инфляция составила 301%. Крайне маловероятно, что это понадобится»,— сказал господин Трамп. При этом он отметил, что вооруженные силы США готовы «добить» Иран после того «сильного удара», который они уже нанесли республике.
Операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Сейчас американская и иранская стороны обмениваются предложениями по урегулированию через посредников. По данным Bloomberg, стороны достигли прогресса по вопросу ядерной программы — иранская сторона согласилась пойти на уступки. В Тегеране изучают предложения катарских посредников по урегулированию конфликта с США. Reuters со ссылкой на источник писал, что Иран будет готов обсуждать ядерную программу, если США выполнят семь условий, в том числе снимут морскую блокаду и санкции.