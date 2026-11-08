Трамп назвал маловероятными новые удары по Ирану при прогрессе в переговорах

«Крайне маловероятно, что это понадобится. Это страна, которая терпит крах. Вы только что видели: в этом году инфляция составила 301%. Крайне маловероятно, что это понадобится»,— сказал господин Трамп. При этом он отметил, что вооруженные силы США готовы «добить» Иран после того «сильного удара», который они уже нанесли республике.