Потребность в кадрах в Удмуртии превысила число безработных на учете в 4,7 раза
Уровень общей безработицы в республике составил 1,4%
Уровень общей безработицы в Удмуртии к августу составил 1,42%, зарегистрированной (учитывает тех, кто обратился в службу занятости) — 0,32%. Всего в республике зарегистрировано 2,3 тыс. безработных. Такие данные содержатся в Прогнозе социально-экономического развития республики на 2027-2029 годы.
«До конца года ожидается сохранение стабильной ситуации на рынке труда Удмуртии. Риски роста безработицы в республике за счет ожидаемого закрытия/сокращения производства не предвидятся»,— говорится в документе. Показатели достигнут 0,3 и 1,5% соответственно.
На предприятиях наблюдается дефицит персонала: на конец 2025 года потребность в работниках составляла 13,4 тыс. человек, что в 4,7 раза больше числа официальных безработных. Наибольшую потребность в кадрах в Удмуртии испытывают оборонный концерн «Калашников», Воткинский завод и Сарапульский электрогенераторный завод.
В среднесрочном периоде существенных изменений на рынке труда не ожидается: уровень общей безработицы до 2029 года прогнозируется по базовому и консервативному сценариям на отметке 1,4-1,5%, зарегистрированной — 0,3%.