Потребность в кадрах в Удмуртии превысила число безработных на учете в 4,7 раза

На предприятиях наблюдается дефицит персонала: на конец 2025 года потребность в работниках составляла 13,4 тыс. человек, что в 4,7 раза больше числа официальных безработных. Наибольшую потребность в кадрах в Удмуртии испытывают оборонный концерн «Калашников», Воткинский завод и Сарапульский электрогенераторный завод.