Инвестиции отошли от дел

Объем инвестиций в основной капитал в Удмуртии снизится по итогам 2026 года до 190,3 млрд руб. Это почти на 30% меньше, чем в 2025-м. На динамику в первую очередь влияет рост цен на продукцию и услуги инвестиционного характера. Ситуацию с сокращением инвестиций в минэкономики Удмуртии называют «временной и обратимой». По базовому прогнозу, в 2027-2029 годах темпы роста инвестиций составят 3-4% в год. Эксперт считает, что промышленность республики, куда идут основные вложения, держится за счет оборонно-промышленного комплекса. Гражданские сегменты, за исключением ряда отраслей, находятся в стагнации.