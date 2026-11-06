Инвестиции отошли от дел
С чем связано снижение объема вложений в экономику Удмуртии почти на 30%
Объем инвестиций в основной капитал в Удмуртии снизится по итогам 2026 года до 190,3 млрд руб. Это почти на 30% меньше, чем в 2025-м. На динамику в первую очередь влияет рост цен на продукцию и услуги инвестиционного характера. Ситуацию с сокращением инвестиций в минэкономики Удмуртии называют «временной и обратимой». По базовому прогнозу, в 2027-2029 годах темпы роста инвестиций составят 3-4% в год. Эксперт считает, что промышленность республики, куда идут основные вложения, держится за счет оборонно-промышленного комплекса. Гражданские сегменты, за исключением ряда отраслей, находятся в стагнации.
Инвестиции в экономику Удмуртии по итогам 2026 года ожидаются на отметке 190,3 млрд руб. В реальном выражении это на 29,8% меньше, чем в 2025-м. Такие данные содержатся в недавно опубликованном Прогнозе социально-экономического развития республики на 2027-2029 годы за подписью и. о. премьера Удмуртии Татьяны Чураковой. Ключевым фактором такой динамики в правительстве называют рост цен на продукцию и услуги инвестиционного характера на уровне 14%.
В 2027—2029 годах темпы роста инвестиций по базовому варианту ожидаются на уровне 3-4% ежегодно, по консервативному варианту — 0-1%. Как считают в кабмине, этому будут способствовать федеральное финансирование оборонно-промышленного комплекса (ОПК), механизм списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам, создание инфраструктуры для новых инвестпроектов и капстроительство социальных объектов.
Фактически за январь—июнь в основной капитал в Удмуртии было вложено 74,4 млрд руб. Снижение год к году в сопоставимых ценах составило 17,6%. В минэкономики республики «Ъ-Удмуртия» рассказали, что машины и оборудование подорожали на 23,1%. На этот сегмент приходится 43,5% всех инвестиций в основной капитал. Основные вложения традиционно пришлись на обрабатывающие производства (34%) и добычу полезных ископаемых (19,1%).
Ситуацию с сокращением инвестиций в минэкономики оценили как «временную и обратимую». «Снижение инвестиционной активности обусловлено преимущественно конъюнктурными факторами, а не утратой долгосрочной инвестиционной привлекательности региона»,— прокомментировали «Ъ-Удмуртия» в ведомстве.
Согласно исследованию «Национального рейтингового агентства», за первое полугодие в среднем по РФ спад составил 9,9%. Аналогичная динамика наблюдается и в ПФО — снижение на 15,4%.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и финансы» ИжГТУ Юрий Севрюгин отметил со ссылкой на данные ЦБ, что около 80% инвестиций крупных и средних предприятий — их собственные средства. «Можно предположить, что в 2025—2026 годах произошло резкое снижение рентабельности бизнеса по причине снижения выручки и роста себестоимости»,— рассказал он «Ъ-Удмуртия».
В зоне наибольшего сокращения инвестиций в Удмуртии — нефтедобыча и нефтесервис, строительство, гражданские сегменты промышленности и сельское хозяйство. Оборонные предприятия удерживают капвложения за счет федерального финансирования, добавил собеседник «Ъ-Удмуртия».
В первом полугодии инвестиции в добычу (доля отрасли в ВРП республики составляет около 25%) упали на 34,8%. В минэкономики Удмуртии снижение преимущественно связывают с «завершением этапа наиболее капиталоемких работ на действующих участках». «Компании приостановили закупки оборудования. Зависли многомиллиардные контракты у региональных поставщиков, происходит консервация скважин»,— отметил господин Севрюгин. К причинам падения он отнес макроэкономические факторы — квоты ОПЕК, санкции, снижение цен на нефть и сдерживание внутреннего топливного рынка.
Как отметил господин Севрюгин, гражданские сегменты промышленности находятся в стагнации. Рост объемов в Удмуртии на 7,8-8,1% в январе—августе почти целиком держится на ОПК, мощности которого «близки к полной загрузке». Внутри обрабатывающих отраслей, среди прочего, растут машиностроение (+15,6%), транспортное машиностроение (+75%), электроника (+66%).
По данным минэкономики республики, рост объемов инвестиций виден в отдельных отраслях обрабатывающих производств: металлургия — в 11,4 раза, напитки — в 5,5 раза, прочая неметаллическая минеральная продукция — 43,1%, одежда — 16,6%. На момент публикации сайт Удмуртстата не открывался, что связано с недавней хакерской атакой на сервисы Росстата.
«Станки не могут работать вечно и безотказно. При исчерпании загрузки производственных мощностей следующий виток роста госзаказа потребует уже новой техники, а не сотрудников. Людей можно найти, а новое оборудование — не всегда возможно»,— обратил внимание Юрий Севрюгин.
В агропромышленном комплексе наблюдаются сокращение возмещений по льготным кредитам через госкорпорацию развития «ВЭБ.РФ» и «ценовой шок», связанный со снижением закупочных цен на сырое молоко с 45 до 30 руб. за 1 л. (молочное животноводство — 75% сельхозпроизводства республики). В секторе строительства — отсутствие «драйверов развития» на фоне изменений «Семейной ипотеки» и планов урезания расходов на льготные жилищные программы в федеральном бюджете в 2027-2028 годах.
По словам эксперта, с инвестициями все будет сложно. Минэкономразвития РФ пересмотрело прогноз: в 2026 году инвестиции в РФ упадут на 5,4%, в 2027-м поставлен символический рост 0,2% вместо прежних 2%. Он добавил, что «инерционная коррекция инвестиций оказалась дольше и глубже» из-за неопределенности, структурных рисков и повышенного прогноза инфляции. «Восстановление инвестиций по сценарию ЦБ возможно при снижении ключевой ставки к 10,5–12,5% в 2027 году»,— отметил господин Севрюгин.
Удержать рост инвестиций в Удмуртии в 2027-2029 годах возможно за счет значимых проектов в рамках института кураторства в гражданском сегменте промышленности, считает собеседник. Речь идет, в частности, о развитии индустриальных и промышленных парков. «Это привлечет в экономику региона частные инвестиции от федеральных и отраслевых крупных корпораций и создаст новые рабочие места»,— резюмировал он.