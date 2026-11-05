62 селлера в Удмуртии получили софинансирование после атаки БПЛА по складу WB
Выплата на одного предпринимателя составляет 20 тысяч рублей
Обновлено
62 селлера Удмуртии, чей товар был поврежден из-за атак беспилотников по складам Wildberries, получили средства на софинансирование расходов на логистику и хранение товаров. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Как писали селлеры в соцсетях, выплата на одного предпринимателя составляет 20 тыс. руб.
«На данный момент 14 предпринимателей полностью реализовали товар благодаря этой мере. Услугу по софинансированию продолжают получать еще 48 компаний. В работе остаются 106 заявок от бизнеса»,— отметил директор Корпорации развития Удмуртии, руководитель центра «Мой бизнес» Эмиль Бикмеев.
Ранее склады Wildberries в России неоднократно подвергались атакам дронов ВСУ. 30 июля в результате налета был поврежден логистический комплекс в Сарапуле. Площадь склада превышает 50 тыс. кв. м. На объекте начался пожар. Обошлось без жертв и пострадавших.
К началу октября власти республики получили более 200 заявок на софинансирование расходов на логистику и хранение товаров от местных предпринимателей. Также они могут получить бесплатную юридическую помощь — такой мерой воспользовались 36 региональных селлеров.
Кроме того, в середине сентября власти Удмуртии анонсировали льготный микрозайм для пострадавших селлеров по ставке 6% годовых в размере от 50 тыс. руб. до 5 млн руб. от МКК «Удмуртский фонд развития предпринимательства».