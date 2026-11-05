62 селлера в Удмуртии получили софинансирование после атаки БПЛА по складу WB

62 селлера Удмуртии, чей товар был поврежден из-за атак беспилотников по складам Wildberries, получили средства на софинансирование расходов на логистику и хранение товаров. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Как писали селлеры в соцсетях, выплата на одного предпринимателя составляет 20 тыс. руб.