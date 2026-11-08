На Запорожской АЭС восстановлено внешнее электроснабжение
На Запорожской атомной-электростанции восстановлено внешнее электроснабжение. После ремонта вновь заработала линия электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1». Об этом сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
Сегодня около 10:40 мск пресс-служба ЗАЭС сообщила, что станция потеряла внешнее электроснабжение. «Ферросплавная-1» была отключена системой защиты «вследствие повреждения». О каком именно повреждении шла речь, не уточняется.
Сейчас электроснабжение собственных нужд Запорожской АЭС обеспечивается по линии «Ферросплавная-1». В период, когда внешнее электроснабжение не работало, станцию питали резервные дизель-генераторы. После того как питание восстановили, генераторы перевели в режим дежурства.
Пресс-служба отметила, что системы безопасности станции отработали штатно. Радиационная обстановка вокруг объекта стабильная и соответствует естественным природным значениям.