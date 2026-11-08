На Запорожской АЭС восстановлено внешнее электроснабжение

Сейчас электроснабжение собственных нужд Запорожской АЭС обеспечивается по линии «Ферросплавная-1». В период, когда внешнее электроснабжение не работало, станцию питали резервные дизель-генераторы. После того как питание восстановили, генераторы перевели в режим дежурства.