Главные новости за 14-18 сентября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовская область

Блогер КПРФ Бондаренко обжалует оставивший его без выборов штраф в ВС РФ.

Губернатор Роман Бусаргин признал дефицит бензина в Саратовской области.

В Саратове депутаты будут согласовывать смену назначения производственных земель.

Спикер ГД предложил саратовскому вузу сотрудничество с цифровым заводом «КамАЗа».

В Балаковском районе отобрали площадки для восьми инвестпроектов.

В Саратове назначили министра региональной безопасности.

В Саратовской области за розничную продажу вейпов накажут на сотни тысяч рублей.

Нацпарк «Хвалынский» получил землю для развития туризма в Саратовской области.

Ботсад саратовского госуниверситета стал федеральным биоресурсным центром.

Володин анонсировал вторую очередь Парка покорителей космоса за 4,2 млрд.

Чешского владельца лишили построек на саратовской турбазе.

Верховный суд истребовал дело об изъятии исторического аэроклуба в Саратове.

Илья Емельянов возглавил саратовский минэкономразвития.

Михаил Визгалов возглавил Хвалынский район.

В Саратове бизнесу предложили льготные кредиты после атак на склады «РВБ».

Волгоградская область

Губернатор Волгоградской области обсудил с учеными внедрение технологий ИИ.

Суд оштрафовал волгоградский ДЭМЗ за нарушение валютного контроля.

В Волгограде на месте десятилетнего долгостроя открыли технопарк «Сталинград».

Волгоградстат возглавила бывший зам Александра Чунакова.

Волжский ищет проектировщика генплана со второй попытки.

В Волгоградской области семьи погибших бойцов СВО восстановят в очереди на жилье.

Пензенская область

Пензенский губернатор подарил главе Минсельхоза РФ урожай 13 века.

Заповедник «Приволжская лесостепь» получил более 900 га в Пензенской области.

Пензенский застройщик «Термодом» получил 70 взысканий за долги по зарплате.

Старейший некрополь Пензы готовят к постановке на госохрану.

Астраханская область

Экс-директоров «Корус Шиппинг» из Астрахани требуют привлечь к ответственности.

Суд в Астрахани начал рассмотрение дела создателей сервиса для кражи данных.

В Астрахани «Строймаркет» с пятью сотрудниками начал строить онкокорпус.

Астраханская область утвердила компенсации для пострадавших от атак БПЛА.

В Астраханской области к 2035 году построят мультирежимную колонию на 3000 мест.

Прокуратура Астраханской области усилила контроль за нацпроектами.

Суды отказали экс-подрядчику «ЛУКОЙЛа» в компенсации валютных рисков на 290 млн.

Нина Шевченко