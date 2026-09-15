Волгоградстат возглавила бывший зам Александра Чунакова

Волгоградстат получил постоянного руководителя. Им стала Анна Сафонова, ранее исполнявшая обязанности главы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области. Приказ о назначении 7 сентября подписал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Волгоградстат Фото: Волгоградстат

Госпожа Сафонова возглавила ведомство после отставки Александра Чунакова. Господин Чунаков покинул пост в июне по собственному желанию, предпочтя уйти на заслуженный отдых вскоре после своего 67-летия. До назначения врио она занимала должность его заместителя.

Анна Сафонова родилась в Волгограде в 1991 году. Она окончила Волгоградский государственный университет по направлениям «Экономика» и «Финансы и кредит», а в 2022 году — магистратуру волгоградского филиала РАНХиГС по специальности «Юриспруденция». В структуре Росстата госпожа Сафонова работает с 2017 года, где прошла путь до руководящих должностей.

Никита Маркелов