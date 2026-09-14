Чешского владельца лишили построек на саратовской турбазе

Арбитражный суд Саратовской области 9 сентября признал отсутствующим право собственности пражской компании Evolution systems s. r. o. («Эволюшн системе с.р.о.») на 26 объектов недвижимости базы отдыха «Разлив» и расторг договор доверительного управления с московским ООО «Управляющая компания Эстейт Про». Сведения об объектах подлежат исключению из ЕГРН. Речь о постройках общей площадью около 1,25 тыс. кв. м на участке в 13 га, ранее возвращенном в федеральную собственность.

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Судья Виктория Сахнова удовлетворила требования о признании права отсутствующим на 22 спальных домика, мастерскую, сборно-щитовой дом и уборную. Тем же решением расторгнут договор доверительного управления имуществом Государственная пошлина взыскана с чешской компании в размере 75 тыс. руб., с управляющей компании — 25 тыс. руб. Решение вступает в силу через месяц и может быть обжаловано в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде.

Земельный участок площадью 130 тыс. кв. м расположен на полуострове между Волгой и Курдюмским заливом, в 0,2 км южнее деревни Козловка Вольновского муниципального образования Гагаринского района. Его кадастровая стоимость составляет 48,9 млн руб.; участок относится к землям особо охраняемых территорий и объектов.

Турбаза принадлежала Саратовскому авиазаводу, получившему землю в пользование в 1985 году. В 2004 году завод продал базу ООО «Тулий» за 600 тыс. руб., далее имущество сменило несколько владельцев — ООО «Специальные технологии», Ивана Серова, сейшельскую Baltoks Development Ltd, московское ООО «СТ-Инвест» — и в 2020 году перешло к Evolution systems s. r. o., передавшей его в доверительное управление «УК Эстейт Про».

21 апреля 2023 года право собственности «Эволюшн системе с.р.о.» на 13 га признано отсутствующим. В мае 2024 года заместитель прокурора области в интересах РФ в лице ТУ Росимущества заявил иск об истребовании всей турбазы: помимо земли, в спорное имущество входили 14 зданий, недостроенные баня и беседка, насосная и подстанция, сторожка, теплица, дебаркадер, детская и вертолётная площадки, коммунальные сети. 24 сентября 2025 года суд удовлетворил иск, указав, что туристическая база на федеральной земле не подлежала приватизации.

Никита Маркелов