Верховный суд истребовал дело об изъятии исторического аэроклуба в Саратове

Верховный суд (ВС) РФ истребовал материалы дела об истребовании из частной собственности здания бывшего Саратовского аэроклуба, в котором в 1950-х годах проходил обучение Юрий Гагарин. Кассационную жалобу на решения нижестоящих инстанций, постановивших вернуть объект культурного наследия в федеральную собственность, подал его владелец — экс-депутат Саратовской областной думы и бывший топ-менеджер структур «Лукойла» Семен Глозман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Панорамы Фото: Яндекс.Панорамы

Иск о виндикации нежилого здания площадью 1,6 тыс. кв. м на ул. Рабочей, 22 и земельного участка под ним осенью 2024 года подала прокуратура Саратовской области в интересах Росимущества. Суды трех инстанций, включая Арбитражный суд Поволжского округа, удовлетворили требования государства. Судьи установили, что объект, имеющий статус памятника истории, в 1993 году был неправомерно включен горсоветом в муниципальный фонд и в дальнейшем незаконно приватизирован.

Поскольку Российская Федерация не совершала действий по отчуждению имущества, оно выбыло из госсобственности помимо ее воли. Это, согласно позиции судов, исключает применение трехлетнего срока исковой давности и лишает господина Глозмана, купившего здание у нефтяной компании в 2009 году, статуса добросовестного приобретателя.

Никита Маркелов