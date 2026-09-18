Заповедник «Приволжская лесостепь» получил более 900 га в Пензенской области

Росимущество официально передало государственному природному заповеднику «Приволжская лесостепь» в бессрочное пользование более 900 га земель федерального значения. Информация опубликована на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росимущество Фото: Росимущество

Теперь площадь одной из ключевых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Среднего Поволжья вырастет порядка 10%. Речь идет о земельных участках, примыкающих к существующим кластерам заповедника. Механизм, исключает риски хозяйственного освоения территорий или их изъятия в пользу агрохолдингов.

Заповедник «Приволжская лесостепь» был создан в 1989 году для сохранения луговых степей северного типа и лесных экосистем. Он состоит из пяти удаленных участков, среди которых «Попереченская степь», «Кунчеровская лесостепь» и «Верховья Суры». Они расположены в нескольких районах Пензенской области. До недавнего времени общая площадь заповедника стабилизировалась на отметке около 8,4 тыс. га.

Увеличение площади позволит создать более эффективные буферные зоны вокруг ключевых местообитаний редких видов флоры и фауны. В частности, это укрепит миграционные коридоры для сурка-байбака, который является неофициальным символом заповедника и объектом пристального внимания как экологов, так и экотуристов, увереныв в министерстве природных ресурсов и лесного хозяйства Пензенской области.

Никита Маркелов