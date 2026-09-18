Пензенский губернатор подарил главе Минсельхоза РФ урожай 13 века

В первый день выборов губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил министру сельского хозяйства России Оксане Лут памятный мешочек с зерном урожая 1237 года. Поводом стал визит главы Минсельхоза в регион, сообщил глава региона с своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Канал Олега Мельниченко в MAX Фото: Канал Олега Мельниченко в MAX

По словам господина Мельниченко, зерно сохранилось в зерновой яме на территории Золотаревского городища — памятника археологии, который продолжают изучать пензенские специалисты. Губернатор назвал подарок напоминанием о корнях земледелия в крае.

С 18 по 20 сентября в Пензенской области проходят выборы главы региона. Помимо Олег Мельниченко (ЕР), в выборах участвуют: ректор «Института регионального развития Пензенской области» Виктор Ерошенко (РППС), зампред регионального заксобрания Павел Куликов (ЛДПР), индивидуальный предприниматель Михаил Лисин («Справедливая Россия»). Господин Мельниченко еще не сообщал о том, что проголосовал.

Нина Шевченко