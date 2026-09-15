Старейший некрополь Пензы готовят к постановке на госохрану

Министерство по охране памятников истории и культуры Пензенской области подготовило проект приказа о включении Митрофановского кладбища в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения. Документ в настоящее время проходит обязательную антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Речь идет о территории старейшего городского некрополя, расположенного в Первомайском районе Пензы по адресу: ул. Водопьянова, 19. Кладбище было основано в 1796 году за городской чертой близ Саратовской дороги и предназначалось для захоронения горожан различных сословий. В советский период оно было закрыто для массовых захоронений и законсервировано, хотя подзахоронения в родственные могилы допускались вплоть до 2010-х годов.

Согласно профильному законодательству, в границах объекта запрещаются любые несогласованные земляные, строительные и хозяйственные работы, способные нарушить историческую среду или целостность захоронений. Контроль за соблюдением охранного режима будет осуществлять региональное министерство.

Отдельные элементы некрополя уже имеют охранный статус. На территории кладбища расположены девять объектов культурного наследия РФ, включая Митрофановскую церковь (единственный храм Пензы, не закрывавшийся в советское время), братские захоронения воинов, умерших в госпиталях в годы Великой Отечественной войны, а также могилы известных деятелей, в том числе первого директора Пензенского художественного училища Константина Савицкого.

Никита Маркелов