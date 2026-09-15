В Волгограде на месте десятилетнего долгостроя открыли технопарк «Сталинград»

Во вторник в Волгограде открылась первая очередь технопарка «Сталинград», ставшего региональной площадкой фонда «Сколково». Новая площадка создана в здании в Ворошиловском районе, которое оставалось недостроенным более десяти лет; осмотреть ее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров пригласил молодежь региона, сообщает пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Глава региона вместе с мэром Волгограда Владимиром Марченко сперва осмотрел обновленную улицу Профсоюзную. Проект ее реконструкции жители выбрали на всероссийском голосовании 2025 года. Здесь высадили около 400 деревьев и кустарников, смонтировали современное освещение. Доминантой нового общественного пространства стала отреставрированная копия скульптуры Евгения Вучетича «Перекуем мечи на орала», перенесенная с территории завода «Газоаппарат». «Он символизирует наш с вами, с молодежью, труд по созданию современного города»,— отметил господин Бочаров.

Площадь первой очереди технопарка составила 16 тыс. кв. м. На площадке работают компании в сфере 3D-моделирования, беспилотных систем и искусственного интеллекта; далее сюда планируют привлечь стартапы, предприятия промышленной автоматизации и IT-компании. «Мы рассчитываем, что это будет центр инноваций — их разработки, внедрения и применения на практике, связь науки и производства»,— подчеркнул губернатор.

Статус официального оператора наукограда «Сколково» «Сталинград» получил в 2024 году, а на ПМЭФ-2026 регион и фонд подписали соглашение, закрепившее за площадкой статус резидента. Технопарк стал очередным элементом формируемого в Ворошиловском районе IT-кластера.

Вторая очередь проекта — корпус площадью около 36,6 тыс. кв. м — будет построена в пойме Царицы. Из федерального бюджета на эти цели выделено 235,8 млн руб.

Никита Маркелов