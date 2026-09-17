Губернатор Роман Бусаргин признал дефицит бензина в Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил наличие системных проблем с обеспечением топливом в регионе. Выступая 16 сентября на собрании актива Энгельсского района, он заявил, что власти держат ситуацию на контроле, несмотря на сохраняющийся дефицит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Романа Бусаргина Фото: telegram-канал Романа Бусаргина

По словам главы региона, под ежедневным мониторингом находятся более 300 автозаправочных станций области. Наиболее остро перебои с поставками ощущаются на независимых АЗС, не входящих в вертикально-интегрированные нефтяные компании.

Губернатор также обвинил неуказанных лиц в попытках «зарабатывать очки и будоражить людей» на фоне топливных трудностей, призвав население к спокойствию.

Ситуация на местном рынке топлива носит волнообразный характер: текущие перебои стали уже второй волной дефицита в этом году. Ранее, в июне, для сдерживания ажиотажного спроса власти региона вводили временный суточный лимит на продажу бензина в одни руки (изначально 30 литров, позднее увеличенный до 40 литров).

Никита Маркелов