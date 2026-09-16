В Балаковском районе отобрали площадки для восьми инвестпроектов

15 сентября в Балаковском районе прошел очередной этап проекта «ИнвестПодбор». Делегация регионального министерства инвестиционной политики во главе с министром Александром Марченко, совместно с представителями Корпорации развития и профильного комитета облдумы, оценила инвестиционный потенциал муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мининвест Саратовской области Фото: мининвест Саратовской области

На рассмотрение были вынесены восемь инициатив. В их числе — строительство транспортного придорожного комплекса, круглогодичного глэмпинга, лифтостроительного и комбикормового заводов. Также предложены создание образовательно-производственного центра беспилотных авиационных систем, предприятия по переработке шин в резиновую крошку, центра переработки лузги подсолнечника и рыбоводческого комплекса по выращиванию радужной форели.

В ходе рабочей поездки делегация посетила действующие предприятия ООО «АТР-Холдинг», ООО «ПромТехПласт» и ООО «МетаЛитМаш», где ознакомилась с планами их расширения. Александр Марченко отметил, что заблаговременная проработка площадок с муниципалитетами призвана сократить сроки принятия решений инвесторами о реализации проектов.

Визит завершился круглым столом в информационном центре Балаковской АЭС. Замглавы районной администрации Александр Балуков представил итоги инвестиционного развития территории за 2025–2026 годы и план на 2027–2028 годы.

Никита Маркелов