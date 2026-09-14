Суды отказали экс-подрядчику «ЛУКОЙЛа» в компенсации валютных рисков на 290 млн

Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе постановление апелляционной инстанции, отказавшей обанкротившемуся морскому подрядчику ООО «Вимар Оффшор» во взыскании 290,2 млн руб. убытков с ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». Компания пыталась переложить на заказчика свои инфляционные и курсовые потери 2022 года, однако суды признали срыв сроков строительства виной самого подрядчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Астраханской области Фото: Правительство Астраханской области

ООО «Вимар Оффшор» требовало компенсации дополнительных расходов, возникших при расчетах с иностранными контрагентами в 2022 году. Подрядчик настаивал, что работы по строительству подводных трубопроводов на месторождении имени Грайфера были перенесены на 2022 год по независящим от него причинам. Однако кассация, подтверждая правоту апелляции, сослалась на другое дело, в котором уже была доказана вина «Вимар Оффшор» в нарушении графика.

Суд указал, что договор стоимостью 7,6 млрд руб. не содержал валютной оговорки, а потому колебания курсов валют являются обычным предпринимательским риском. Кроме того, кассация поддержала отказ суда первой инстанции принять «уточнение иска» (замену курсовых потерь на расходы по зарплатам), заявленное подрядчиком спустя 17 месяцев после начала процесса, расценив это как злоупотребление процессуальным правом.

Отдельно суд прекратил производство по кассационной жалобе экс-гендиректора и бенефициара «Вимар Оффшор» Виктора Слоболинского. Он пытался оспорить судебные акты, опасаясь привлечения к субсидиарной ответственности. Кассация разъяснила, что согласно майским поправкам 2024 года в закон о банкротстве, контролирующие лица теперь должны оспаривать подобные решения через специальный механизм пересмотра по «вновь открывшимся обстоятельствам» в суде первой инстанции.

В июле 2026 года Арбитражный суд Астраханской области признал ООО «Вимар Оффшор» банкротом. В реестр кредиторов включены долги на 1,33 млрд руб., при этом крупнейшим кредитором компании выступает сама «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». В общей сложности подрядчик пытался взыскать с нефтегиганта 2,3 млрд руб. убытков по четырем искам, однако проиграл все эпизоды.

Никита Маркелов