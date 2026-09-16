В Саратовской области за розничную продажу вейпов накажут на сотни тысяч рублей

В Саратовской области юридические лица за розничную продажу вейпов будут штрафовать от 300 до 400 тыс. руб. Соответствующую законодательную инициативу обсуждали в областной Думе на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовская областная Дума Фото: Саратовская областная Дума

В Саратовской области в июле текущего года был принят закон, который установил дополнительные меры, направленные на охрану здоровья граждан от воздействия табачного дыма, последствий потребления табака и никотиносодержащей продукции. С 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года принятым законом на территории региона запрещена розничная продажа электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Кроме того, предусмотрен запрет розничной продажи табачной и никотиносодержащей продукции в зданиях, где организован отдых и оздоровление детей, в местах проведения официальных спортивных соревнований, в помещениях организаций социального обслуживания, на территории зон отдыха и других территориях, связанных с использованием водных объектов, а также в культовых зданиях.

Председатель облдумы Алексей Антонов («Единая Россия») подчеркнул, что рассматриваемый законопроект решает вопрос об ответственности за нарушение принятого закона области. Полномочиями по составлению протоколов наделяются сотрудники администраций, дела об административном правонарушении предлагается рассматривать мировым судьям. В отношении должностных лиц предусмотрен повышенный штраф в размере от 40 до 50 тыс. руб., в отношении юридических лиц — от 300 до 400 тыс. руб.

Депутат Владимир Есипов (КПРФ) поинтересовался, сможет ли председатель облдумы после вступления в силу закона гарантировать, что хотя бы в туалете областной думы перестанут курить? Господин Антонов заверил, что после первого административного правонарушения все материалы будут переданы в суд и «нарушение будет наказано».

Докладчика также спросили, будет ли закон регулировать покупки через интернет. «Любое распространение, любое использование на территории Саратовской области, согласно нашему закону, будет наказываться»,— подчеркнул председатель облдумы. Законопроект направлен на оценку регулирующего воздействия, которую проведет Минэкономразвития.

Татьяна Смирнова