Блогер КПРФ Бондаренко обжалует оставивший его без выборов штраф в ВС РФ

Бывший депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко намерен обратиться в Верховный суд РФ для обжалования решений о штрафе по делу об экстремистской символике. Об этом он заявил 17 сентября в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Николая Бондаренко Фото: Telegram-канал Николая Бондаренко

На этой неделе Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение о штрафе, из-за которого господин Бондаренко был снят с выборов в Государственную думу.

В решении кассационного суда указывается, что «неустранимых сомнений» у него не имеется, а аргументов для отмены решения «не содержится». В качестве доказательств указаны протокол, составленный сотрудниками МВД, акт осмотра интернет-страниц и рапорты полицейских.

«В ходе судебного разбирательства сотрудники МВД открыто заявляли, что у них нет прямых доказательств, которые говорили бы, что это все принадлежит Бондаренко, что это все совершил Бондаренко»,— подчеркнул политик.

Октябрьский районный суд Саратова оштрафовал господина Бондаренко на 1 тыс. руб., признав его виновным в публикации в 2024 году фотографии Алексея Навального (внесен в реестр экстремистов и террористов) в Telegram-канале. Сам коммунист и члены партии утверждают, что материал размещался на фейковом канале. Саратовский областной суд согласился с решением нижестоящей инстанции.

На основании судебных решений Центральная избирательная комиссия (ЦИК) аннулировала регистрацию господина Бондаренко на выборы в Госдуму. По решению съезда КПРФ он возглавил региональную группу № 16, в которую входят Удмуртская Республика и Пермский край.

Теперь господин Бондаренко намерен обратиться в Верховный суд, где, по его мнению, такое решение «устоять никак не должно». Он также считает, что должно быть всестороннее рассмотрение всех обстоятельств, потому что «здесь попираются принципы административного законодательства».

Подробнее о том, как Николая Бондаренко сняли с Выборов в материале “Ъ” «Фейк подставил депутата»

Никита Маркелов