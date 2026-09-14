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Илья Емельянов возглавил саратовский минэкономразвития

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление о назначении Ильи Емельянова на должность министра экономического развития региона. Соответствующий документ вступает в силу с 15 сентября.

Фото: Правительство Саратоской области

Фото: Правительство Саратоской области

Кадровое решение принято на фоне освобождения от должности предыдущего главы ведомства Андрея Разборова, который руководил министерством с 2020 года. Постановление об его отставке было подписано губернатором в начале сентября.

Илья Емельянов до настоящего момента занимал должность начальника Межрайонной ИФНС России № 8 по Саратовской области, которую возглавлял с сентября 2022 года.