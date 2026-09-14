Волжский ищет проектировщика генплана со второй попытки

Администрация города-спутника Волгограда повторно объявила конкурс на разработку нового генерального плана. Начальная цена контракта составляет 29 млн руб., следует из данных ЕИС «Закупки».

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Прием заявок завершается 28 сентября. Предыдущий тендер стоимостью 31,3 млн руб. был отменен в августе из-за необходимости доработки технического задания. Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит выполнить комплексные изыскания по социальному, экономическому, экологическому и территориальному направлениям. По результатам должна быть сформирована концепция пространственного развития, включающая демографический прогноз, оценку эффективности действующих муниципальных программ, а также детальные разделы по развитию жилых районов, общественных центров, природного каркаса и транспортной инфраструктуры.

Первый аукцион на разработку документа был объявлен в начале августа с начальной ценой 31,3 млн руб. Однако 18 августа закупка была отменена. Как сообщалось со ссылкой на данные ЕИС, причиной стало «изменение потребностей заказчика»: в ходе подготовки к торгам выяснилось, что техническое задание требует корректировки.

Документ должен быть готов до конца 2026 года. Расчетный срок действия генплана — до 2047 года, первая очередь мероприятий привязана к 2030 году. Итоги конкурса планируется подвести в конце сентября.

Никита Маркелов