Пензенский застройщик «Термодом» получил 70 взысканий за долги по зарплате

Пензенский застройщик ООО СЗ «Термодом» столкнулся с волной исполнительных производств (ИП) по задолженностям перед сотрудниками. По данным картотеки ФССП, в начале сентября в отношении компании возбуждено более 70 новых, а десятки старых производств формально завершены с нулевым остатком.

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По подсчетам «Ъ» большинство требований основано на удостоверениях комиссий по трудовым спорам (КТС) от августа—сентября 2026 года. Десятки возбужденных 1 сентября производств завершены к 11 сентября с остатком 0 руб. Однако уже 10–11 сентября приставы возбудили новые по тем же основаниям на суммы от 2 тыс. до 268 тыс. руб.

В реестре появились и другие взыскания. Фонд капитального ремонта МКД Пензенской области требует свыше 1,2 млн и 2 млн руб., АО «Газпром газораспределение Пенза» 1,2 млн руб. и ООО «ПЕНЗАИНФОРМ» 436 тыс. руб.

В начале сентября 2026 года Арбитражный суд Пензенской области заявления ФНС о банкротстве «Термодома» на 87,2 млн руб., заседание назначено на 16 сентября. 14 сентября налоговая ходатайстовала о продлении срока остановки иска без движения.

8,88 млрд руб. на эскроу-счетах в Сбербанке, по закону, не могут быть использованы для погашения текущих операционных долгов компании.

Никита Маркелов