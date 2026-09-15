Нацпарк «Хвалынский» получил землю для развития туризма в Саратовской области

Территориальное управление Росимущества по Саратовской области предоставило ФГБУ «Национальный парк „Хвалынский“» в постоянное бессрочное пользование земельные участки в селе Дьяковка Краснокутского района. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

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Территория будет использоваться для сохранения природного комплекса и объектов историко-культурного наследия, а также для развития туризма.

Национальный парк расположен в юго-восточной части Приволжской возвышенности. Его территория делится на три функциональные зоны: заповедную, рекреационную и хозяйственного назначения.

Нина Шевченко