Нацпарк «Хвалынский» получил землю для развития туризма в Саратовской области
Территориальное управление Росимущества по Саратовской области предоставило ФГБУ «Национальный парк „Хвалынский“» в постоянное бессрочное пользование земельные участки в селе Дьяковка Краснокутского района. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
Фото: Росимущество
Территория будет использоваться для сохранения природного комплекса и объектов историко-культурного наследия, а также для развития туризма.
Национальный парк расположен в юго-восточной части Приволжской возвышенности. Его территория делится на три функциональные зоны: заповедную, рекреационную и хозяйственного назначения.