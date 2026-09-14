Михаил Визгалов возглавил Хвалынский район

В понедельник, 14 сентября, Собрание депутатов Хвалынского района Саратовской области единогласно избрало Михаила Визгалова главой муниципалитета. Господин Визгалов принес присягу и официально приступил к исполнению обязанностей, сообщили в региональном министерстве внутренней и муниципальной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Саратоской области Фото: Правительство Саратоской области

Кресло главы района оставалось вакантным с середины августа. 17 августа губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назначил господина Визгалова временно исполняющим полномочия (врио) руководителя муниципалитета. По данным регионального правительства, чиновник имеет 15-летний стаж работы в органах местного самоуправления.

Полномочия предыдущего главы района Максима Кузнецова были досрочно прекращены по собственному желанию. Господин Кузнецов, возглавивший администрацию в июле 2024 года, покинул должность на фоне претензий со стороны правоохранительных органов. После прокурорских проверок исполнения законодательства в сфере закупок, касающихся благоустройства дворовых территорий и ремонта социальных объектов, в районе было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сумма ущерба по делу оценивается в 1,2 млн руб.

Никита Маркелов