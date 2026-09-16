Спикер ГД предложил саратовскому вузу сотрудничество с цифровым заводом «КамАЗа»

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил открыть областной центр компетенций в сфере робототехники на базе Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова, а также создать робототехнические классы в вузе и четырех его техникумах. Об этом сообщил канал «Володин Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: saratov.gov.ru Фото: saratov.gov.ru

По словам господина Володина, это откроет новые возможности и сделает университет ключевым в регионе по этому направлению. Он также отметил, что оснащение техникумов робототехническими классами повысит их престиж и привлекательность для абитуриентов.

Спикер ГД предложил руководству вуза наладить сотрудничество со строящимся цифровым заводом «КамАЗ» в индустриальном парке, чтобы студенты могли проходить там практику и трудоустраиваться.

Строительство цифрового завода за 20 млрд руб. в Саратове стартовало в конце августа. Предприятие будет и выпускать комплектующие для грузовиков, таких как «МАЗ» и «Урал», а также для спецтехники. Производство будет полностью роботизировано. Завод планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году, а выйти на полную мощность — 30 тыс. раздаточных коробок грузовых машин ежегодно — в 2031-м.

Нина Шевченко