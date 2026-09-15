Первый камень из двух миллиардов

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заложил первый камень в основание лечебно-диагностического корпуса областного онкодиспансера. Церемония ознаменовала старт строительства объекта стоимостью 2,12 млрд руб. Подрядчиком выступает ООО «Строймаркет» — компания из поселка Володарский с пятью сотрудниками в штате, выручкой 189 млн руб. и основным видом деятельности «розничная торговля скобяными изделиями». Проект, который торжественно запускают сегодня, был разработан еще в 2019 году другой компанией, ныне признанной банкротом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заложил первый камень в основание лечебно-диагностического корпуса областного онкодиспансера. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Согласно государственному контракту от 31 марта 2026 года, предметом закупки является «выполнение корректировки эскизного проекта, проектной и рабочей документации, а также выполнение инженерных изысканий, строительно-монтажных работ, поставка и монтаж технологического оборудования». Объект — шестиэтажный корпус площадью 6 172 кв. м на 50 коек дневного стационара по адресу: ул. 11-й Красной Армии, строение 2, на территории действующего диспансера.

Проектные работы оценены в 16 млн руб., строительно-монтажные — в 470,8 млн руб., а поставка и монтаж оборудования — в 1,64 млрд руб., то есть 77% всей суммы. Финансирование осуществляется из бюджета Астраханской области в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» с лимитами: 478 млн руб. на 2026 год, 794 млн руб. на 2027 год и 851 млн руб. на 2028 год. Контракт предусматривает аванс в 30% (637 млн руб.) и казначейское сопровождение всех расчетов. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 20 декабря 2028 года. Подрядчиком выступает ООО «Строймаркет». Контракт обязывает юрлицо самостоятельно завершить не менее 25% работ. 30% от работ по контракту должны выполнить подрядчики из числа МСП.

Подрядчик обязан получить положительное заключение государственной экспертизы до 1 декабря 2026 года. На выполнение строительно-монтажных работ отведено менее двух лет — до 1 ноября 2028 года. На поставку и монтаж оборудования стоимостью 1,64 млрд руб. — один месяц.

ООО «Строймаркет» зарегистрировано 23 июня 2015 года в поселке Володарский Астраханской области. Основной ОКВЭД — «Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах». Уставный капитал — 11 тыс. руб. Единственным учредителем компании является Мурад Ахундов, владеющий 100% доли. Директор — Имран Бабаев, назначенный на должность в июне 2022 года. Среднесписочная численность работников в 2025 году составила пять человек. Выручка за тот же период, согласно Rusprofile, — 188,8 млн руб., чистая прибыль — 9 млн руб.

Прежний владелец «Строймаркета» (учредитель с 2015 по март 2024 года) — Илькин Ахундов. По данным избирательных комиссий Астраханской области, в 2016 году он участвовал в праймериз «Единой России» перед выборами в региональную Думу, заняв второе место по своему округу (400 голосов), а затем был выдвинут кандидатом от «Справедливой России». В 2018 году его кандидатура фигурировала в документах довыборов в Думу Астраханской области шестого созыва. Мурад Ахундов, нынешний бенефициар компании, является его сыном.

Как следует из данных ЕИС, в 2026 году «Строймаркет» выиграл четыре крупных контракта на общую сумму свыше 2,4 млрд руб.: помимо онкокорпуса, это благоустройство набережной в Нариманове за 78,9 млн руб., набережной реки Кутум в Астрахани за 128,5 млн руб. и капремонт школы в селе Килинчи за 106,8 млн руб.

Во всех четырех случаях в протоколах значится «один анонимный участник».

Нынешняя церемония закладки камня запускает проект, которому уже семь лет. В июне 2019 года ГКУ АО «УКС АО» заключило контракт с московсикм АО «ДАР/ВОДГЕО» на выполнение проектно-изыскательских работ по тому же объекту. Цена составила 12,3 млн руб. Проектирование планировалось завершить к декабрю 2019 года, строительство — в 2020–2021 годах. В 2024 году Арбитражный суд Московской области признал АО «ДАР/ВОДГЕО» банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника.

«Наша онкологическая служба — одна из самых передовых в России. За последние пять лет выявляемость онкологических заболеваний на ранней стадии выросла более чем на треть», — заявил губернатор Игорь Бабушкин, закладывая первый камень. По его словам, ежегодно диспансер принимает свыше 30 тыс. пациентов и проводит более 500 тыс. исследований.

Никита Маркелов