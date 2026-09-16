Суд оштрафовал волгоградский ДЭМЗ за нарушение валютного контроля
Мировой суд Фролово привлек ООО «Донской электрометаллургический завод» (ДЭМЗ) к административной ответственности за нарушение сроков предоставления документов Астраханской таможне. Предприятие, оказавшееся под жестким надзорным прессингом после массовых жалоб жителей на рост онкозаболеваемости, получает уже третий штраф за последние месяцы.
Фото: Правительство Волгоградской области
Как следует из материалов дела, в июне 2026 года таможня запросила у ДЭМЗ сведения, связанные с проведением валютных операций. Завод проигнорировал июльский дедлайн, направив данные лишь в августе. Ссылка представителя предприятия на «большой объем материалов» не убедила судью, назначившего штраф в 3 тыс. руб. по ст. 19.7 КоАП РФ.
Эпизод с таможней дополнил череду недавних санкций. В августе ДЭМЗ оштрафовали на 70 тыс. руб. за невыполнение предписаний МЧС по пожарной безопасности, а в июне завод и его гендиректор суммарно выплатили 70 тыс. руб. за повторные задержки зарплат 315 сотрудникам за октябрь 2025 года.