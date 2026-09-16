Суд оштрафовал волгоградский ДЭМЗ за нарушение валютного контроля

Мировой суд Фролово привлек ООО «Донской электрометаллургический завод» (ДЭМЗ) к административной ответственности за нарушение сроков предоставления документов Астраханской таможне. Предприятие, оказавшееся под жестким надзорным прессингом после массовых жалоб жителей на рост онкозаболеваемости, получает уже третий штраф за последние месяцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Волгоградской области Фото: Правительство Волгоградской области

Как следует из материалов дела, в июне 2026 года таможня запросила у ДЭМЗ сведения, связанные с проведением валютных операций. Завод проигнорировал июльский дедлайн, направив данные лишь в августе. Ссылка представителя предприятия на «большой объем материалов» не убедила судью, назначившего штраф в 3 тыс. руб. по ст. 19.7 КоАП РФ.

Эпизод с таможней дополнил череду недавних санкций. В августе ДЭМЗ оштрафовали на 70 тыс. руб. за невыполнение предписаний МЧС по пожарной безопасности, а в июне завод и его гендиректор суммарно выплатили 70 тыс. руб. за повторные задержки зарплат 315 сотрудникам за октябрь 2025 года.

Никита Маркелов