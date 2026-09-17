Долги поднимают со дна

Конкурсный управляющий обанкротившегося астраханского судоходного агентства «Корус Шиппинг» Алексей Каменский потребовал привлечь бывших руководителей компании Евгения Гаврилова и Оксану Горелову к субсидиарной ответственности по ее долгам. Соответствующее заявление подано в Арбитражный суд Астраханской области, а сообщение опубликовано на «Федресурсе». Управляющий также ходатайствовал о приостановке рассмотрения вопроса о размере ответственности до завершения формирования реестра кредиторов, требования по которому уже превысили 68 млн руб.

Конкурсный управляющий обанкротившегося астраханского судоходного агентства «Корус Шиппинг» Алексей Каменский обратился в Арбитражный суд региона с заявлением о привлечении бывших руководителей компании к субсидиарной ответственности по ее долгам. За день до этого он опубликовал на портале «Федресурс» соответствующее сообщение.

К ответственности господин Каменский просит привлечь бывших руководителей ООО СА «Корус Шиппинг» Евгения Гаврилова и Оксану Горелову. Одновременно управляющий ходатайствовал приостановить рассмотрение вопроса о конкретном размере субсидиарной ответственности до завершения формирования реестра требований кредиторов.

ООО СА «Корус Шиппинг» было зарегистрировано в Астрахани в 2013 году на Большеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге, но в 2019 году компания переехала в Астрахань на ул. Оленегорскую, 33. По этому же адресу зарегистрированы еще две компании, тоже занимающиеся морскими грузоперевозками, — ООО «Инг-Шиппинг» и дочка ПАО «Астраханский порт» ООО «Астрапорт Шиппинг». С 2022 года компания принадлежит московскому Андрею Звонову. С 2013 года по 2019-й он руководил акционерным банком «Аспект» в Москве (ликвидирован в июле 2025 года). Евгений Гаврилов руководил «Корус Шиппинг» с 2021-го по 2024 год. Его сменила Оксана Горелова, которая занимала пост директора до апреля 2026 года. Последнюю бухгалтерскую отчетность агентство представило за 2023 год: выручка составила 44 млн руб., чистые убытки 8,7 млн руб. Активов компания не имеет, следует из июньского акта инвентаризации.

В ноябре 2025 года судоходное агентство «Корус Шиппинг» опубликовало решение о добровольной ликвидации, однако внести соответствующую запись в ЕГРЮЛ не удалось — на тот момент в отношении общества действовали запреты на регистрационные действия, наложенные судебными приставами. В январе 2026 года компания уведомила о намерении обратиться в суд за собственным банкротством на сумму более 86,7 млн руб.

Изначально кредитором выступал только ПАО «Сбербанк» с требованием 19,2 млн руб., в марте к делу присоединилось ООО СА «Инг Шиппинг», которой агентство задолжало более 13 млн руб. В подтверждение размера долга были представлены, в частности, кредитный договор со Сбербанком, решения о взыскании таможенных платежей и решение Трусовского районного суда Астрахани. В апреле Арбитражный суд Астраханской области признал ООО СА «Корус Шиппинг» банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника и открыл конкурсное производство сроком до 1 октября 2026 года.

Летом 2025 года Трусовский районный суд Астрахани в заочном порядке взыскал с агентства и ее единственного владельца Андрея Звонова в пользу Сбербанка солидарно свыше 19,3 млн руб. — основной долг, проценты, неустойку и судебные расходы по кредитной линии, ранее открытой банком «Корус Шиппинг» на 20 млн руб. Поручителем по кредиту выступал сам господин Звонов, а в залог по обязательствам была передана принадлежащая ООО СА «Инг-Шиппинг» иномарка LEXUS LX570 2020 года выпуска, на которую суд также обратил взыскание. Согласно порталу Auto.ru, цены на данную модель варьируются от 8,8 млн до 14 млн руб.

Заочное решение было отменено по заявлению Андрея Звонова, ссылавшегося на то, что в момент рассмотрения дела он находился за границей. При повторном рассмотрении дела ни сама компания, ни ее учредитель, ни «Инг-Шиппинг» на заседания вновь не являлись — суд расценил это как злоупотребление правом и затягивание процесса. В начале ноября 2025 года он подтвердил прежние выводы, взыскав с ответчиков ту же сумму и снова обратил взыскание на заложенный автомобиль. Ответчики обжаловали решение в Астраханском областном суде, однако в марте 2026 года апелляционная инстанция оставила его без изменений.

Среди других кредиторов ОАО «Волго-Каспийский судоремонтный завод» (более 21,3 млн руб.), ФНС (14 млн руб.), производственно-коммерческая фирма «Буксировщик» (572 тыс. руб.), ОСФР по Астраханской области (24,5 тыс. руб.), ФГУП «Морсвязьспутник» (90,4 тыс. руб.), указано на портале «Федресурс». Все требования на 68,2 млн руб. включены в реестр.

Летом в дело о банкротстве также пыталось вступить АО «Аспект-Финанс», с которым ранее Андрей Звонов судился по другому делу. Арбитражный суд Москвы в январе 2025 года частично удовлетворил иск «Аспект-Финанс» — акционера обанкротившегося банка «Аспект» — о взыскании с бывшего президента банка Андрея Звонова убытков, причиненных выдачей заведомо невозвратных кредитов физлицам и техническим компаниям, а также необоснованным снятием залогов по ним. Суд взыскал с господина Звонова 67,4 млн руб. убытков и 66,3 тыс. руб. госпошлины, в удовлетворении остальной части требований, в том числе к бывшему вице-президенту банка Елене Шатохиной и к ГК «АСВ» как ликвидатору банка, отказал, сославшись в том числе на пропуск срока исковой давности. Решение устояло в апелляции и в кассации.

В деле о банкротстве «Корус Шиппинг» компания «Аспект-Финанс» настаивала на статусе третьего лица, ссылаясь на то, что рассчитывает обратить взыскание на долю господина Звонова в уставном капитале должника. Суды обеих инстанций в этом отказали, указав, что доля участника не входит в конкурсную массу должника и требования «Аспект-Финанса» адресованы лично господину Звонову, а не самому агентству.

Нина Шевченко