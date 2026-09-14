В Саратове бизнесу предложили льготные кредиты после атак на склады «РВБ»

Власти Саратовской области сообщили о старте программы льготного кредитования для компаний, пострадавших от атак беспилотников на логистические объекты группы «РВБ» (Wildberries и Russ). Об этом сообщили в областном минэкономразвития.

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Как отметили в Мининвесте, саратовские малые и средние предприятия (МСП) могут получить займы от 500 тыс. до 500 млн руб. под ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3 п.п. для пополнения оборотных средств и закупки сырья. Льготный период кредитования продлен до 1,5 лет. Для решения проблемы нехватки залога Корпорация МСП предоставляет «зонтичные» поручительства, покрывающие до 50% суммы долга.

Общий лимит программы, реализуемой Минэкономразвития и Банком России, составляет 50 млрд руб., к ней присоединились 73 банка. В саратовском ведомстве уточнили, что о фактическом старте выдач и индивидуальных условиях предпринимателям необходимо узнавать непосредственно в банках-партнерах, полный перечень которых размещен на сайте Корпорации МСП.

Ранее правительство уже ввело для пострадавших селлеров налоговые отсрочки. Как подчеркивали в кабмине, новое льготное финансирование позволит производителям и поставщикам оперативно восстановить товарные запасы взамен утраченных и стабилизировать деятельность.