В Астраханской области к 2035 году построят мультирежимную колонию на 3000 мест

Астраханская область вошла в число семи регионов России, где до 2035 года появятся мультирежимные учреждения ФСИН объединенного типа. Об этом написано в новой редакции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2035 годы)», утвержденной 20 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Комплекс в Астраханской области рассчитан на 3 тыс. мест и объединит следственный изолятор и изолированные участки исправительных колоний с разными режимами содержания. На строительство предусмотрено более 31,5 млрд руб., из которых 318 млн направят на проектно-изыскательские работы. В документе указано, что в Астраханской области к проекту приступят в 2031 году.

Мультирежимные учреждения призваны заменить устаревшие колонии и повысить уровень безопасности и контроля. Помимо СИЗО и участков колоний, в них предусмотрены залы судебных заседаний и адвокатские офисы.

Нина Шевченко