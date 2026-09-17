В Саратове депутаты будут согласовывать смену назначения производственных земель

В Саратовскую областную думу внесен законопроект, вводящий парламентское согласование изменения назначения производственных земель. Документ вносит поправки в региональный закон «О регулировании градостроительной деятельности» и обязывает комиссию по правилам землепользования и застройки направлять в облдуму любое заявление о перепрофилировании производственных функциональных и территориальных зон. Соавторами инициативы выступили спикер думы Алексей Антонов, а также депутаты Роман Грибов, Гагик Киракосян, Дмитрий Полулях, Сергей Гладков, Вадим Рогожин и Кирилл Лаврентьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Согласно тексту, границы производственных зон при подготовке и корректировке документов территориального планирования должны устанавливаться исходя из фактического использования участков. Претенденту на смену зоны предстоит обосновать невозможность использования земли по установленному виду разрешенного использования и подтвердить соответствие планов нормативам обеспеченности населения коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурой. Профильный комитет по жилищной и строительной политике будет рассматривать поступившие материалы 15 дней и либо заявлять об отсутствии возражений, либо рекомендовать отказать в изменениях; отрицательная резолюция закрепляется постановлением облдумы. На территории, в отношении которых приняты решения о комплексном развитии, нормы не распространяются — уже запущенные проекты редевелопмента документ не затрагивает.

«Земли промышленных предприятий имеют большую ценность благодаря существующей инфраструктуре, и вывод таких территорий из целевого оборота означает потерю стратегических мощностей», — пояснил «Ъ» председатель облдумы Алексей Антонов. По его словам, участие в решениях представителей всех фракций, входящих в профильный комитет, придаст процедуре «необходимую прозрачность и объективность».

Законодательной инициативе предшествовала ситуация вокруг энгельсского хлебокомбината: в августе стало известно о смене собственника ООО «Русь», покупателем СМИ назвали структуру, аффилированную с застройщиком Романом Саджая. Депутат Госдумы Николай Панков («Единая Россия») предположил, что производство будет закрыто, а площадка уйдет под жилищную застройку, и предложил ввести пятилетний мораторий на перепрофилирование земель под промпредприятиями. После его заявлений рабочая группа при облдуме, куда вошли представители министерств и эксперты СГЮА, форсировала подготовку документа.

Рассмотрение законопроекта ожидается на одном из сентябрьских заседаний облдумы.

Никита Маркелов