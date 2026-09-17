Губернатор Волгоградской области обсудил с учеными внедрение технологий ИИ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудил с учеными внедрение технологий искусственного интеллекта в регионе. Встреча прошла на фоне открытия технопарка «Сталинград» — филиала «Сколково» и проведения молодежной школы AI:ID.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Как сообщили в пресс-службе губернатора, в мероприятии участвовали представители РАН, ведущих вузов и исследовательских центров. Основные темы — применение ИИ в социально-экономическом развитии области, образовании и подготовке кадров.

Волгоградская область действительно активизировала работу в этом направлении. В регионе действует стратегия цифровой трансформации, область участвует в формировании национального плана по внедрению ИИ. За последний год создано несколько инфраструктурных объектов: в 2024 году открыт IT-хаб разметчиков, в 2025-м запущена «Школа 21», на днях начал работу технопарк «Сталинград» — филиал «Сколково».

Одновременно в Волгоградском государственном техническом университете проходит вторая молодежная школа AI:ID «Искусственный интеллект: индустриальные решения», где эксперты встречи с губернатором выступают лекторами.

Никита Маркелов