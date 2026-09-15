Володин анонсировал вторую очередь Парка покорителей космоса за 4,2 млрд

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Саратовскую область проинспектировал ход строительства второй очереди Парка покорителей космоса им. Юрия Гагарина в Энгельсском районе. Об этом сообщает Telegram-канале «Володин Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Володин Саратов Фото: Telegram-канал Володин Саратов

На месте приземления первого космонавта планеты началось возведение многофункционального образовательного центра «МИР». Ключевым объектом второй очереди станет павильон «Станция „Восток-1“» площадью 10 тыс. кв. м. В нем разместятся детский центр подготовки космонавтов «Капитаны будущего», тематические аттракционы, кинотеатр, аэротруба, выставочный комплекс, зоны мастер-классов и питания. Проект также предусматривает строительство двух павильонов входной группы и уличных аттракционов. Общая территория парка после завершения работ составит около 50 га.

Стоимость строительства центра «МИР» оценивается в 4,2 млрд руб. Завершение всех работ по второй очереди намечено на конец 2028 года.

Первая очередь мемориального комплекса под открытым небом была открыта 12 апреля 2021 года к 60-летию полёта Юрия Гагарина. В церемонии принимал участие президент Владимир Путин. В 2022 году парк получил статус филиала Объединённого мемориального музея Ю.А. Гагарина.

Никита Маркелов