Астраханская область утвердила компенсации для пострадавших от атак БПЛА

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал постановление, регламентирующее порядок предоставления финансовой поддержки гражданам, пострадавшим в результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и иных средств поражения. Документ устанавливает фиксированные размеры единовременных выплат в зависимости от тяжести последствий для жизни и здоровья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Астраханской области Фото: Правительство Астраханской области

Как следует из текста распоряжения, при причинении тяжкого вреда здоровью пострадавший имеет право на выплату в размере 500 тыс. руб. Если здоровью нанесен вред средней тяжести, сумма компенсации составит 250 тыс. руб. В случае гибели гражданина в результате атаки его близким родственникам будет перечислено 1 млн руб.

Формированием и верификацией списков пострадавших займутся органы местного самоуправления. После утверждения эти списки будут направляться в региональное министерство социального развития и труда, которое и осуществит перечисление средств. Выплата носит строго единовременный характер.

Никита Маркелов