В Саратове назначили министра региональной безопасности

С 17 сентября Юрий Юрин назначен министром — председателем комитета региональной безопасности Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Саратовской области Фото: Правительство Саратовской области

С ноября 2020 года господин Юрин занимает должность начальника управления региональной безопасности правительства Саратовской области. С марта 2015-го он руководил службой спасения региона.

В августе управление региональной безопасности преобразовали в комитет с учреждением должности министра-председателя. Однако к середине сентября на портале правительства структуру вновь указали как управление, а Юрия Юрина как его начальника.

Комитет курирует гражданскую оборону, пожарную безопасность и реагирование на ЧС, ей подчинены служба спасения, противопожарная служба и система «Безопасный регион».

Нина Шевченко