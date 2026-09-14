В Волгоградской области семьи погибших бойцов СВО восстановят в очереди на жилье

Волгоградская областная дума рассмотрит поправки в региональное законодательство, регулирующее постановку граждан на жилищный учет. Документ запрещает исключать из очереди семьи погибших участников специальной военной операции (СВО) и предписывает восстановить их права задним числом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

В настоящее время нуждаемость в улучшении жилищных условий рассчитывается путем деления общей площади имеющегося жилья на количество членов семьи. При гибели военнослужащего этот показатель формально возрастал, что служило основанием для снятия семьи с муниципального учета. Новые поправки запрещают применять данную норму к близким родственникам участников СВО.

Законопроект предусматривает автоматическое восстановление в очереди граждан, исключенных до 3 августа 2026 года. Нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, при условии, что семья не улучшила жилищные условия иным способом. Кроме того, для детей погибших военнослужащих закрепляется право на предоставление дополнительной жилплощади.

Региональные инициативы направлены на приведение местного законодательства в соответствие с федеральным законом, принятым Госдумой и подписанным президентом РФ летом 2026 года. Документ на федеральном уровне запретил снимать семьи погибших участников СВО с жилищного учета.

Никита Маркелов