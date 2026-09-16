Прокуратура Астраханской области усилила контроль за нацпроектами

В прокуратуре Астраханской области под председательством прокурора региона Александра Гулягина состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию нарушениям законодательства при реализации национальных проектов. В заседании приняли участие заместители председателя правительства области Михаил Богомолов и Элина Полянская, руководители министерств строительства, здравоохранения, транспорта и культуры, управлений Федерального казначейства и ФНС по региону, а также городские, районные и специализированные прокуроры. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Астраханской области Фото: Прокуратура Астраханской области

Участники обсудили проблемные вопросы строительства объектов образования и культуры, спортивной инфраструктуры и реконструкции очистных сооружений канализации. В частности, речь идет о северных очистных сооружениях областного центра, реконструируемых в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие»: объект, обслуживающий около 60% жителей Астрахани, неоднократно попадал в число проблемных из-за отставания от графиков. Среди объектов образования и культуры — школа на 1000 мест в Астрахани, сроки ввода которой неоднократно переносились, а также сельские дома культуры, реновируемые по нацпроекту «Семья». Отдельное внимание уделено спортивным объектам, возводимым при федеральной поддержке.

Рабочая группа проработала механизмы завершения работ по ряду государственных контрактов и организации претензионной работы в отношении недобросовестных подрядчиков. По итогам заседания выработан комплекс совместных с органами власти мер, направленных на повышение эффективности межведомственного взаимодействия на данном направлении.

Никита Маркелов