«Медуза» доплыла до суда

В Астрахани начинается суд над создателями хакерского софта Meduza Stealer. По версии следствия, трое фигурантов не только сбывали инфостилер на теневых форумах, но и лично опробовали его на региональных бюджетных и корпоративных структурах, похитив массив служебных данных. При этом разработчики изначально встроили в свой продукт геофильтр, запрещавший атаки на страны постсоветского пространства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигурантов задержали в октябре 2025 года

Фото: МВД Фигурантов задержали в октябре 2025 года

Фото: МВД

Советский районный суд Астрахани зарегистрировал уголовное дело в отношении Германа Аббасова, Владислава Бахарева и Артема Войлошникова. Всем троим инкриминируется создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (ч. 2 ст. 273 УК РФ). Господина Войлошникова следствие считает организатором преступной группы.

Поводом для возбуждения дела послужили результаты оперативно-разыскных мероприятий, проведенных 30 октября 2025 года сотрудниками Управления по борьбе с киберпреступностью (УБК) МВД России совместно с астраханскими оперативниками и бойцами Росгвардии. Тогда в Москве и Подмосковье прошли обыски, в ходе которых у подозреваемых изъяли серверное оборудование, средства связи и банковские карты. Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила факт задержания, отметив, что «троим фигурантам избраны различные меры пресечения», однако детали не раскрыла. Дело было возбуждено следователем СУ УМВД по Астраханской области. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и под запретом определенных действий, выяснил «Ъ».

По данным источника «Ъ» в силовых структурах, ключевым эпизодом, заинтересовавшим правоохранителей, стала майская атака 2025 года. Хакеры получили неправомерный доступ к информационным системам ГАУ Астраханской области «Астраханские аптеки» и ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск», скопировав служебную информацию на подконтрольные серверы.

Сам вирус Meduza Stealer хорошо известен в среде информационной безопасности. Как следует из отчетов BI.ZONE и Uptycs, инфостилер появился на теневых ресурсах летом 2023 года и продавался по модели подписки: от $199 за месяц до $1,199 за бессрочную лицензию с доступом к билдеру и веб-панели. ПО умело похищать данные из браузеров на движках Chromium и Gecko, обходить защиту криптокошельков и менеджеров паролей, а также перехватывать сессии Telegram, Steam, Discord и Outlook, попутно составляя подробный «портрет» зараженной машины вплоть до снимка экрана и внешнего IP-адреса.

Главной же особенностью «Медузы» исследователи называют встроенный геофильтр: вредоносная программа автоматически прерывала свою работу, если идентифицировала GeoID России, Казахстана, Беларуси, Грузии, Туркменистана, Узбекистана, Армении, Киргизии, Молдавии и Таджикистана.

В ноябрьском интервью 2023 года изданию g0njxa администратор сервиса уверял, что проект не связан с группировками-вымогателями, а атаки на СНГ строго запрещены внутренними правилами.

Клиенты разработчиков эти правила игнорировали. В августе 2024 года эксперты BI.ZONE зафиксировали кластер атак Stone Wolf на российские промышленные предприятия, в образцах которого гео-проверка была намеренно отключена. В релизе Астраханского суда этот факт описан как «внесение изменений в защиту от запуска на компьютерах из России и стран СНГ». В МВД также сообщали, что задержанные разрабатывали и второй тип вредоносного ПО — для нейтрализации средств антивирусной защиты и создания ботнетов, однако его название пока не раскрывается. Дополнительной квалификации по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации в судебной картотеке на данный момент нет. Согласно предъявленному обвинению фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 200 тыс. руб.

Интересы господ Аббасова, Бахарева и Войлошникова представляют адвокаты местной палаты Ольга Чибисова, Нурлибек Жубанов и Александр Калемагин. Связаться с защитниками «Ъ» не удалось, а госпожа Чибисова от комментариев отказалась.

Никита Маркелов