Ботсад СГУ стал федеральным биоресурсным центром

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ о включении Саратовского государственного университета (СГУ) в перечень организаций, наделенных функциями биоресурсного центра. Соответствующие изменения уже внесены в устав вуза, сообщила пресс-служба университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Новый статус юридически закрепляет за Учебно-научным центром «Ботанический сад» имени Н.И. Вавилова роль ключевого игрока в сохранении биологического и генетического разнообразия РФ. Совокупный объем биоресурсных коллекций СГУ превышает 500 тыс. единиц хранения. В федеральный реестр вошли гербарий сада, семенотека, генетический банк редких видов растений, а также коллекции биологического факультета, включая зоологический музей и уникальные линии кукурузы.

Ботсад СГУ, основанный в 1956 году по инициативе профессора А.Д. Фурсаева, в 2026 году отмечает 70-летие (при этом старейшим дубам местного дендрария более 120 лет). В 2025–2026 годах на территории сада завершилась масштабная реконструкция.

Фонд природной флоры сада насчитывает более 3,6 тыс. видо-сортообразцов, объединенных в 37 коллекций. Особую научную ценность представляют 44 вида из Красной книги России и 63 вида из региональной Красной книги. Научные сотрудники сада успешно занимаются реинтродукцией растений, исчезнувших из флоры Поволжья почти столетие назад, в частности майкарагана волжского и водяного ореха, регулярно отслеживая динамику их численности.

«Дальнейшее развитие должно носить интенсивный характер, — отметил заместитель директора по научной работе Ботсада СГУ профессор Александр Кашин. — В числе приоритетов — расширение коллекций открытого и защищенного грунта, генетического банка. Особое внимание будет уделено созданию полной коллекции редких видов Саратовской области».

Никита Маркелов