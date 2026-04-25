Главные новости за 20 – 24 апреля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Саратовская область

Нового омбудсмена в Саратовской области выдвинули депутаты-единороссы. На тайном голосовании кандидатура Ольги Николайченко была поддержана.

В Марксе собственники водосетей решили отказаться от имущества.

Судью Волжского райсуда Саратова Виктора Кучко ждет отставка.

В Саратове до 14 лет дали участникам ОПС, похитившим у бизнесменов более 21 млн руб.

В районах Саратовской области нет денег на содержание сетей водоснабжения.

В Саратовской области многодетным семьям компенсируют обучение в вузах.

Бывший сотрудник ФСБ по Саратову и Самаре возглавил силовое ведомство в Дагестане.

Комиссия ФС одобрила выделение 6 млрд руб. из федерального бюджета на трамваи Саратова.

Экс-мэр Саратова погиб в ДТП в Калининском районе.

Саратовский «Т Плюс» передаст функции ресурсоснабжения в Энгельсе новой компании.

Саратовским студентам начнут давать по 200 тыс. руб. за рождение ребенка.

Саратовские депутаты получат право вручать больше почетных грамот.

Губернатор Саратовской области возглавит гражданскую оборону.

Волгоградская область

Обвиняемому в убийстве камышинского судьи Ветлугина грозит до 23 лет колонии.

ВЭБ.РФ профинансировал поставки 62 трамваев и 21 электробуса в Волгоград.

Евросоюз включил волгоградский НПЗ «Лукойла» в санкционный список.

Мосгорсуд подтвердил изъятие у экс-судьи Момотова отелей Marton в Волгограде.

Волгоградская облдума внесла проект об исключении Руслана Шарифова из комитета.

Волгоградская область включена в эксперимент по онлайн-приему в колледжи.

Волгоградские судьи в отставке отдохнут в здравницах КМВ, Сочи и региона за 5,6 млн руб.

Под Волгоградом задержали браконьеров с осетровой икрой из Хабаровска на 29 млн руб.

Пензенская область

Политолог связал отставку пензенского правительства с выборами в сентябре.

Пензенца подозревают в убийстве матери и годовалого ребенка в Рязанской области.

Пензенца, напавшего на главу районной администрации Помогайбо, осудили на два года.

Мельниченко доложил Путину о рекордно низкой безработице в Пензенской области.

Астраханская область

Экс-мэру Астрахани Олегу Полумордвинову смягчили режим отбывания наказания.

В Астраханской области ужесточают контроль за выловом рыбы.

За пропаганду нетрадиционных отношений жителю Астрахани грозит до шести лет колонии.

Астраханский суд дал три месяца на снос самовольных построек в Жилгородке.

В Астрахани противочумная станция останется без эпидемиологической лаборатории.

Нина Шевченко