В Астраханской области ужесточают контроль за выловом рыбы

Туристический поток в Астраханскую область достиг 1,5 млн гостей в год, из-за чего выросла нагрузка на природу и водные биоресурсы. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

В ответ власти усилили контроль за соблюдением правил рыболовства. Рейдов стало больше, они касаются как любителей, так и промышленников. Особое внимание уделят предстоящему нерестовому запрету с 16 мая по 20 июня 2026 года. Контроль за его соблюдением будет усилен: к местным сотрудникам рыбохраны подключатся коллеги из соседних регионов и правоохранители, увеличат число экипажей ГИБДД.

Параллельно продолжается легализация турбаз — в 2025 году в реестр включили 354 объекта, работу по выявлению нелегальных домов ведут дальше.

Сейчас пик половодья: «большая вода» продержится до конца апреля, условия благоприятны для нереста, но многое зависит от температуры. Ситуацию со сбросами держат на контроле межведомственной группы.

