Астраханский суд дал три месяца на снос самовольных построек в Жилгородке

В Астрахани снесут одноэтажный торговый комплекс в Жилгородке. Арбитражный суд частично удовлетворил иск мэрии к ООО «Рич+» по поводу самовольно возведенных пристроек на ул. Боевой, 53а и 55А, сообщает «Пункт А». Компанию обязали демонтировать объекты за свой счет в течение 3 месяцев со дня вступления в силу решения инстанции.

В Астрахани суд постановил снести две самовольных постройки в Жилгородке

В Астрахани суд постановил снести две самовольных постройки в Жилгородке

Первоначально администрация города требовала не только признать незаконно построенными торговый комплекс площадью 624 кв. м и павильон площадью 65 кв. м, но и прекратить использовать не по назначению земельные участки под ними. Их мэрия ранее предоставила в аренду с разрешенным видом использования — «торговые, торгово-развлекательные комплексы». Администрация настаивала в суде на запрете ООО «Рич+» деятельности, не соответствующей назначению, но инстанция в этой части отказала.

В 2005 году «Рич+» купила земельные участки на ул. Боевой под рынок. Через несколько месяцев ООО в третейском суде оформило право собственности на асфальтовое покрытие на этих участках. В 2024 году администрация Астрахани оспорила в суде это решение и лишила компанию права собственности на покрытие участков.

Сейчас у «Рич+» идут судебные тяжбы с мэрией по поводу расторжения договоров аренды с компанией. Во встречном иске к администрации ООО просит признать недействительными пункты в договорах «для организации выносной торговли» и «в целях эксплуатации промтоварного рынка». «Рич+» просит заменить их на формулировку «для эксплуатации торговых, торгово-развлекательных, развлекательных комплексов».

ООО «Рич+» зарегистрировано в Астрахани в мае 2005 года. Компания специализируется на покупке и продаже собственного имущества. Генеральным директором с сентября 2006 года является Антонина Смирнова. В 2025 году выручка ООО составила 8,4 млн руб., чистая прибыль в последние три года была нулевой.

Марина Окорокова