Саратовский «Т Плюс» передаст функции ресурсоснабжения в Энгельсе новой компании
В Энгельсе вместо «Т Плюс» будет работать другой поставщик тепловой энергии и горячей воды. С 1 мая 2026 года ресурсоснабжающие функции перейдут к ООО «Энгельсская генерирующая компания», сообщает пресс-служба «Т Плюс».
Известно, что ПАО «Т Плюс» продало ТЭЦ-3 и магистральные тепловые сети в Энгельсе. В связи с этим поставлять тепловую энергию и горячую воду будет ООО «ЭГК». В июне энгельситы получат квитанции за май, расчеты для которых произведет новый поставщик. Документы за апрель придут от «Т Плюс».
Прежний поставщик уже уведомил о смене ресурсоснабжающей организации жителей Энгельса, управляющие организации и мэрию.
ООО «Энгельсская генерирующая компания» зарегистрировано 26 ноября 2025 года в Энгельсе. Компания занимается производством электрической энергии, а также производством, передачей и распределением пара и горячей воды. Генеральным директором с 6 апреля 2026 года является Михаил Зайцев. Учредитель компании — ООО «КЭСК», зарегистрированное в Боровске Калужской области. Компания работает с 2013 года в сфере производства теплоэнергии.