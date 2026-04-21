Саратовский «Т Плюс» передаст функции ресурсоснабжения в Энгельсе новой компании

В Энгельсе вместо «Т Плюс» будет работать другой поставщик тепловой энергии и горячей воды. С 1 мая 2026 года ресурсоснабжающие функции перейдут к ООО «Энгельсская генерирующая компания», сообщает пресс-служба «Т Плюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Энгельсе с 1 мая вместо “Т Плюс” будет работать другой поставщик тепловой энергии и горячей воды

Фото: Саратовский филиал «Т Плюс»

Фото: Саратовский филиал «Т Плюс»

Известно, что ПАО «Т Плюс» продало ТЭЦ-3 и магистральные тепловые сети в Энгельсе. В связи с этим поставлять тепловую энергию и горячую воду будет ООО «ЭГК». В июне энгельситы получат квитанции за май, расчеты для которых произведет новый поставщик. Документы за апрель придут от «Т Плюс».

Прежний поставщик уже уведомил о смене ресурсоснабжающей организации жителей Энгельса, управляющие организации и мэрию.

ООО «Энгельсская генерирующая компания» зарегистрировано 26 ноября 2025 года в Энгельсе. Компания занимается производством электрической энергии, а также производством, передачей и распределением пара и горячей воды. Генеральным директором с 6 апреля 2026 года является Михаил Зайцев. Учредитель компании — ООО «КЭСК», зарегистрированное в Боровске Калужской области. Компания работает с 2013 года в сфере производства теплоэнергии.

Марина Окорокова