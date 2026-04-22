Комиссия ФС одобрила выделение 6 млрд руб. из федерального бюджета на трамваи Саратова

Около 22 млрд руб. будет потрачено на второй этап модернизации городского трамвая в Саратове. Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджета одобрила предложение о выделении субсидии на комплексное развитие электротранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Володин Саратов».

На трамваи Саратова выделят более 22 млрд руб.

На трамваи Саратова выделят более 22 млрд руб.

В 2026-2028 годах около 6 млрд руб. из федерального бюджета пойдут на модернизацию трамвайных маршрутов N 11, 4, 10 и 7, закупку 41 нового трамвая и реконструкцию Кировского и Заводского депо. Средства будут поступать ежегодно, наибольший объем придется на 2027 год — около 3,7 млрд руб.

Помимо федеральных ассигнований, на модернизацию саратовского трамвая будут выделяться средства ВЭБа, из бюджета региона и за счет льготных кредитов. «Это, наверное, самый большой по объему проект, который реализуется в Саратове», — отметил спикер ГД РФ Вячеслав Володин.

Ранее «Ъ-Средняя Волга» сообщало, что первый этап модернизации саратовского трамвая практически завершен: 1 апреля 2026 года возобновилось движение на маршруте N 3 на участке от 6-й Дачной до Кировского депо. На линии курсируют 16 новых трехсекционных трамваев «Витязь-М». Участок от депо до Детского парка планируют отремонтировать до октября этого года. Общая протяженность маршрута N 3 — около 23 км. По словам господина Володина, третий этап модернизации коснется трамвайных маршрутов N 5 и N 2, а также реставрации производственных помещений, являющихся объектом историко-культурного наследия.

Марина Окорокова