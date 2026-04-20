Мельниченко доложил Путину о рекордно низкой безработице в Пензенской области

В Пензенской области зарегистрировано 1959 официально безработных граждан, при этом вакансий в четыре раза больше — 8700. О показателях безработицы доложил губернатор Олег Мельниченко на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Олег Мельниченко доложил президенту РФ о рекордно низком уровне безработицы в Пензенской области

Фото: t.me / omelnichenko

Уровень безработицы в регионе, по словам главы региона, по состоянию на 1 января 2026 года был в 1,5 раза ниже, чем в среднем по России. «Такого показателя у нас не было с 1991 года», — отметил господин Мельниченко. При этом средняя зарплата по Пензенской области составила 67,3 тыс. руб. В сфере промышленности средний заработок достиг 76,5 тыс. руб., в сельском хозяйстве показатели практически достигли такого же уровня.

Пензенская область заняла первое место в ПФО и шестое в России по доле малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте. Губернатор доложил президенту, что за три года регион намерен преодолеть планку в 1 трлн руб. по ВРП. К 2030-му, согласно динамике, рассчитанной с 2021 года, объем ВРП составит 1 трлн 140 млн руб.

Также Олег Мельниченко отметил, что области удается удерживать положительный индекс промышленного производства. В сравнении с 2024 годом региону удалось прирасти до 577 млрд руб. по объему отгруженных товаров.

Марина Окорокова