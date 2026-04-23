Экс-мэру Астрахани Олегу Полумордвинову смягчили режим отбывания наказания

Бывшему мэру Астрахани Олегу Полумордвинову изменили режим отбывания наказания. Областной суд удовлетворил ходатайство бывшего градоначальника на основании п. 3 ст. 397 УПК РФ, сообщает Ast News. Осужденного переведут из ИК общего режима № 8 в колонию-поселение.

Полумордвинова переводят из колонии общего режима в колонию-поселение

Фото: Нина Шевченко Полумордвинова переводят из колонии общего режима в колонию-поселение

Фото: Нина Шевченко

Суд вынес обвинительный приговор в отношении Полумордвинова в феврале 2025 года. Экс-мэра признали виновным в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным суда, Полумордвинов вместе с сообщником Виктором Федоровым и экс-главой управления дорожного хозяйства и транспорта мэрии Иваном Сапрыкиным потребовали у ИП Романа Сарыева 27,5 млн руб. за беспрепятственное перечисление аванса по муниципальному контракту на ремонт дорог в Астрахани. Стоимость договора составляла 230 млн руб.

Ходатайство об изменении наказания осужденный направил в Трусовский районный суд, но там ему отказали в удовлетворении. Сегодня апелляционную жалобу защиты Полумордвинова рассмотрел Астраханский областной суд.

Колония-поселение отличается от ИК общего режима более мягкими условиями содержания. Осужденные свободно передвигаются по территории, могут выезжать в город с разрешения администрации. Кроме того, такой вид исполнения наказания снимает ограничения на число передач, писем, трат и количество ежедневных прогулок.

Марина Окорокова