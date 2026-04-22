Волгоградская облдума внесла проект об исключении Руслана Шарифова из комитета

В Волгоградскую областную думу 20 апреля внесен проект постановления об исключении депутата VII созыва Руслана Шарифова из комитета по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Волгоградская областная Дума Фото: Волгоградская областная Дума

Документ предусматривает поправки в постановление облдумы от 1 октября 2024 года о формировании комитетов. Согласно пояснительной записке, господин Шарифов подал заявление о выходе из комитета 14 апреля на имя председателя думы.

26 марта на внеплановом заседании парламента Руслан Шарифов был освобожден от должности заместителя председателя облдумы и руководителя того же комитета. Решению предшествовало единогласное постановление президиума регионального политсовета «Единой России» о направлении депутату прошения о сложении полномочий. Причины кадровых изменений не сообщаются.

Нина Шевченко