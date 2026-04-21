Волгоградская область включена в эксперимент по онлайн-приему в колледжи

Волгоградская область вошла в число пилотных регионов по онлайн-приему в колледжи. Соответствующее постановление утвердило Правительство РФ 17 апреля.

Будет проведен эксперимент с использованием суперсервиса «Поступление в организации СПО онлайн» в 2026-2027 учебном году. Также пилотными регионами стали Красноярский край, Костромская, Ленинградская и Ульяновская области.

Подать заявления через портал госуслуг смогут абитуриенты колледжей, включая медицинские. Традиционный порядок приема сохраняется. Минпросвещения до 15 декабря 2026 года представит доклад о результатах. Участие добровольное.

Аналогичная модель для вузов действует с 2020 года.

