Волгоградские судьи в отставке отдохнут в здравницах КМВ, Сочи и региона за 5,6 млн руб.

Управление судебного департамента Волгоградской области закупает 44 путевки в санатории для экс-судей судов общей юрисдикции. Отдыхать служители закона в отставке поедут в здравницы региона, а также Сочи и Кавказских Минеральных Вод. Соответствующий аукцион с начальной ценой 5,6 млн руб. появился в ЕИС «Закупки».

Согласно описанию лота, экс-судьям предоставят двухнедельное проживание в пансионате в стандартном двухместном номере со всеми удобствами — санузлом, душем, телевизором и холодильником. Кроме того, их обеспечат многоразовым питанием и лечебными процедурами.

Среди здравниц, куда поставщик услуг должен будет направить судей в отставке, значатся санатории «Крепость», «Родник» и «Виктория» в Кисловодске, «Шахтер» в Ессентуках, «Родник» в Пятигорске, «Эльбрус» в Железноводске, пансионат «Бургас» в Адлере, «Дельфин» в Сочи. Также в карточке закупки есть несколько путевок в волгоградские санатории «Волжская здравница», «Качалинский» и «Эльтон». Отдыхающих готовы принять там с августа по октябрь 2026 года.

Большинство представленных в перечне санаториев ориентировано на лечение аллергии, гинекологических проблем, заболеваний ЖКТ, сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата, а также ЛОР-патологий.

Лот был размещен в системе закупок сегодня, 21 апреля. Срок окончания подачи заявок на тендер — 29 апреля. Заключенный с победителем контракт будет действовать до декабря 2026 года.

Марина Окорокова