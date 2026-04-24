Судью Волжского райсуда Саратова Виктора Кучко ждет отставка
Саратовский судья Виктор Кучко покинет пост 23 июня. Такое решение в отношении судьи уголовной коллегии Волжского районного суда сегодня приняла квалификационная коллегия судей региона.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Также коллегия одобрила ряд назначений. Лариса Бронникова рекомендована на пост председателя Ленинского районного суда Саратова, а Марина Катышева — судьей Пугачевского районного суда.
Мировыми судьями назначены Инна Олексюк (участок № 1 Марксовского района), Асия Бишева (участок № 1 Перелюбского района) и Алия Айтикенова (участок № 1 Федоровского района).
Рассмотрение вопроса об отставке судьи Арбитражного суда Саратовской области Елены Шкуновой решено отложить.